“金官伽倻王宫建在高地是为了展示王城的威容”. February. 14, 2022 07:45. by 李素妍记者 always99@donga.com. 地理信息系统（GIS）研究证实，4世纪金官伽倻王宫建在平民居住地看不到的海拔30米的高台地带。在空间上体现统治阶层的地位，同一时期新罗王宫庆北庆州月城也建在可以俯瞰平民居住地的高台地带。 国立庆州文化遗产研究所学艺研究室室长姜东锡10日在首尔大学国史学系主办的学术大会上发表了用三维（3D）GIS分析庆南金海凤凰洞王宫推测遗址和大成洞古坟的论文（《利用GIS的古代景观的重组》）。GIS是以古地图、古书、考古资料等为基础，将以前的地理信息数据库（DB）化的系统。有评价称，这是以文本为中心的史料视觉化，容易掌握当代空间的政治、社会、经济背景的研究方法。 在论文中，姜室长将金海凤凰洞和大成洞一带的48处金官伽倻遗址分类为王宫、平民居住地、耕地等。接着以4世纪当时的地表为标准，比较分析了海拔高度。结果发现，分散在海拔约2~7米的平民居住地中，看不到在海拔30米的丘陵山顶上建成的王宫内部。王陵大成洞古坟也位于相对较高的海拔约20米地带。相反，在进入王城的水路金海海畔川流域，却可以看到像全景画一样铺开的王宫。向外国使臣等外部人士展示了王城的威容。 姜室长解释说：“从百姓的视野中切断王宫，将统治阶层和被统治阶层的地位结构化，强化王权”，“对于通过海上交通线出入金官伽倻的外部人士来说，王宫是展示政治权利地位的地标建筑。”与此相关，研究结果显示，庆州市内丘陵山顶上建造的新罗月城和平地上建造的平民居住地的高度差异也达到了约20米。姜室长表示：“像新罗的金官伽倻一样，统治阶层确保了眺望权力。” 用GIS分析18世纪朝鲜地方交通网的研究结果也出来了。 首尔大学奎章阁韩国学研究院客座研究员严基锡（音）以1757年（英祖33年）收录295个邑的《舆地图书》和1770年文臣申景浚记录全国陆路和水路的地理书《道路考》为基础，再现了18世纪黄海道的道路网。 在20世纪初制作的地形图上进行重组的结果显示，黄海道内的145个区间共铺设了2613.44公里的道路网。黄海道内的23个郡县通过道路像蜘蛛网一样连接在一起。相反，从黄海道到首都汉阳的外部道路网比较简单，是从坡州发射出去的四条路。 像这样，由于外部道路网相对薄弱，黄海道在朝鲜前期也形成了通过海路征税的漕运。从英祖时期开始实行用硬币代替谷物征税的作钱制。因为海运方面，风浪带来的谷物流失危险不小。对此，严基锡研究员表示：“据分析，外部交通网比内部交通网不发达的事实对税收收取体系产生了决定性影响。”

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