“容易注册，难以解除”…Netflix、谷歌、Wavve等5家OTT运营商被罚款. February. 14, 2022 07:45. by 世宗=金炯民记者 kalssam35@donga.com. Netflix（奈飞）、YouTube（油管）等5家在线视频服务（OTT）企业因涉嫌妨碍用户解除服务而被处以1950万韩元的罚款。部分企业表示，用户可以不负担其他费用而解除，但实际上却“无法解除”。预计今后OTT用户可以轻松解除服务。 公平交易委员会13日表示，以违反《电子商务法》为由，对谷歌、奈飞、KT、LG U+、Content Wavve等5家OTT事业者下达纠正命令，并处以1950万韩元的罚款。谷歌、奈飞、KT•Wavve•LG U+将分别支付700万韩元、350万韩元、300万韩元。 谷歌和奈飞、LG U+在销售视频服务订阅商品时表示：“签订合同后（当月）不能取消订购，只有等到下月才能解除服务合同。”但是根据《电子商务法》，消费者在加入OTT后，如果不收看内容，从购买之日起7天内随时可以取消加入，并获得全额退款。 谷歌和奈飞没有向消费者如实告知取消订购的期限和方法。公平交易委员会认为，因此消费者未能得到取消认购权的保障。 KT和LG U+、Content Wavve的会员加入和合同签订可以在网上简便地进行，但合同的解除、终止、变更等不能在网上进行。消费者必须亲自给客服中心打电话才能解除合同。根据现行法律，允许在网上加入及签约的电子商务事业者，也要在网上提供解除、变更服务。

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