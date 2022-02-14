安哲秀：“通过舆论调查实现单一化”……尹锡悦：“有遗憾的地方”. February. 14, 2022 07:46. by 張寬錫, 全主榮 jks@donga.com,aimhigh@donga.com. 国民之党总统候选人安哲秀在3月9日总统选举候选人登记的第一天即13日，对国民力量党总统候选人尹锡悦表示：“为了结束旧体制和更迭政权的大义，提议在野圈候选人单一化。”对于安哲秀的提议，尹锡悦也表示“予以积极评价”。 不过，围绕单一化的方法，安哲秀提议进行国民竞选方式的舆论调查，但尹锡悦表示：“虽然会考虑（用什么方式），但也有遗憾之处。”因此，根据在野圈单一化讨论情况及其结果，24天后即将举行的大选格局也很有可能出现动荡。 安哲秀当天结束候选人登记后召开记者会表示：“此次在野圈候选人单一化是为了走向未来的支持和联合，”“不管谁成为候选人，只要成为彼此的‘竞选伙伴’，就能取得压倒性的胜利。”安哲秀还提议通过舆论调查实现单一化。他说：“为了压倒性的胜利，要采取不仅是两位当事人和支持者支持，连没有确定候选人的国民也应该同意的方式，”“如果尊重（去年）首尔市长补选中两党达成协议的现有方式，就可以像尹候选人所说的那样在短时间内了结。”去年4月，首尔市长吴世勋和安哲秀展开了适合度、竞争力舆论调查，吴世勋获胜，成为在野圈单一候选人。 虽然尹锡悦对单一化提议表示肯定，但国民力量党和国民之党围绕单一化方式的的斗争也随即拉开。国民力量党表示：“安候选人提议的方式反而带有违背国民希望政权交替的要求的危险，”“期待安候选人尊重政权交替的国民热切期盼和大义，为在野圈团结做出有勇气的决断。”这事实上是在施压，不是通过舆论调查，而是通过两位候选人之间的谈判，要求安哲秀让出候选人位置。 此前一直在暗地里推进与安哲秀单一化的共同民主党对安哲秀的在野圈单一化提议没有做出正式反应。对于单一化前景的提问，该党总统候选人李在明也回避正面回答，称“现在应该以国民为中心走向未来”。 当天，李在明、尹锡悦、正义党总统候选人沈相奵也在中央选举管理委员会完成了候选人登记。大选的正式选举运动将从15日开始到下月8日为止，预先投票将在3月4日和5日进行。

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