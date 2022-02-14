美国公布印度太平洋战略，“1∼2年内必须改善韩日关系”. February. 14, 2022 07:46. by 华盛顿=常驻记者文炳基 weappon@donga.com. 美国拜登政府当地时间11日公布印度太平洋战略，在其中提出了今后1∼2年内必须追求改善韩日关系的核心行动计划。随着拜登政府明确表示要把韩美日三方合作作为牵制中国的核心手段，预计新政府上台后，韩日关系改善压力将越来越大。 拜登政府在当天公开的长达19页的报告中提出了“加强印度太平洋安全”等5大战略和为实现该战略“在12至24个月内追求”的10项行动计划。这是拜登政府首次公布包含印度太平洋战略具体内容的报告。 报告特别指出扩大韩美日合作是行动计划之一，并表示：“我们建议加强同盟、合作伙伴之间的相互关系，特别是韩日关系，”“今后将从（韩美日）三方合作的角度出发，调整（印度太平洋）地区战略。” 该报告还提出了加强台湾海峡防御等威慑力的核心行动计划，并表示：“我们将开发新概念的作战，构建灵活的指挥控制，并追求多种兵力部署机会。”报告称朝鲜问题是继中国、气候变化、传染病大流行之后的第四个威胁，并表示：“已经做好了阻止对美国和同盟国的任何攻击，必要时予以击败（defeat）的准备。”

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