引导李氏朝鲜开放港口的中国，扩张主义的内心想法. February. 12, 2022 07:16. by 金相雲 sukim@donga.com. 1882年6月朝鲜军人闯入宫中后，日本和清朝立即出兵。继日本派遣军舰和300人到济物浦之后，清朝也派遣以广东驻军为主的3000名兵力登陆南洋湾。在一触即发的危机中，两国开始交涉，清军甚至将兵乱背后的大院君绑至天津。 作者作为美国加利福尼亚大学戴维斯分校教授，一直研究东亚近代史，他在该书中追踪了19世纪后半期韩中日三国间的国际关系被并入近代世界秩序的过程。作者特别将寅午兵乱视为以中国为中心的朝贡体制瓦解的历史事件。当时，清朝在镇压兵乱后继续在韩半岛驻扎军队，深度干预朝鲜内政。这是违背了根据儒教秩序，作为宗主国只行使礼仪性权限，不干涉朝贡国内政的朝贡体制传统的行为。 中国如此倾向于扩张主义，直接原因是当时日本、俄罗斯渗透到东亚地区。不仅是中国北部，离首都北京不远的韩半岛也是本国安全的核心缓冲国。 有趣的是，鸦片战争以后，与西方列强签订屈辱性外交条约的清朝要求朝鲜通过与列强的条约开放港口。这是旨在拉拢西方列强牵制日本和俄罗斯的所谓“以夷制夷”战略。但这意味着朝鲜被编入以对等主权国家之间的外交行为为基础的“近代世界秩序”。换句话说，正如这本书的题目所暗示的那样，这是以宗主国为顶点的东亚世界秩序消失的终结。 最近，由于北京冬奥会的裁判争议，反华情绪高涨，如何看待中国成为人们热议的话题。在成为6·25战争分水岭的毛泽东决定中国参战之前，19世纪清朝的膨胀主义是改变围绕韩半岛的东亚世界秩序的一轴。

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