乌克兰情况紧急……拜登:“美国人要立即离境”. February. 12, 2022 07:16. by 华盛顿=常驻记者文炳基 weappon@donga.com. 美国总统拜登当地时间10日说:“如果美国和俄罗斯开始互相开枪,那将是第三次世界大战,”并敦促“滞留在乌克兰的美国市民现在马上离开”。在德国和法国针对俄罗斯的斡旋尝试没有取得任何成果的情况下,俄罗斯当天白俄罗斯靠近乌克兰边境正式开始了大规模军事演习。 拜登在接受美国NBC新闻采访时表示:“情况可能会急剧走向失控(Things could go crazy quickly),”“如果美俄开始开火,将进入前所未有的全新世界。”当被问到“如果俄罗斯军队入侵乌克兰,是否有救出美国人的打算”时,他回答说,“没有(逃离计划)。”当天的发言是拜登有关乌克兰事态的警告中力度最大的一次。美国国务院当天也将对乌克兰的旅游警报提升至最高级别“禁止旅行”,并表示:“俄罗斯的军事行动随时都可以在没有警告的情况下进行,短时间内情况可能会恶化。” 当天在白俄罗斯与乌克兰的接壤地区,3万多名俄罗斯军人、苏-35S战斗机、可搭载核弹头的伊斯坎德尔弹道导弹部队进入了演习。 美国和北约认为,俄罗斯可以将此次演习当作入侵乌克兰的契机。《纽约时报》当天报道说,对美国卫星照片的分析结果显示,俄罗斯在乌克兰南部、西部、北部三面增加了兵力。据悉,美国情报当局得出的结论是,俄罗斯可以通过9条路径全面入侵乌克兰,而且48小时内到达首都基辅的概率很高。英国首相鲍里斯·约翰逊当天在同北约秘书长延斯·斯托尔滕贝格会谈后表示:“今后几天将成为欧洲最近几十年来最危险的时刻。”德国总理奥拉夫·朔尔茨也表示:“在欧洲,阻止战争的努力陷入了危机。”

