张夏成、金尚祚投资的诈骗基金，究竟有没有庇护或特惠？. February. 11, 2022 07:35. . 据悉，韩国驻华大使张夏成和前总统政策室长金尚祚分别向2019年4月因中断回购事件造成大规模损失的发现基金投资了60亿韩元和4亿韩元。该基金由张大使的弟弟张夏元担任资产经营公司的代表，被称为“张夏成弟弟基金”。前天，首尔警察厅金融犯罪调查小组传唤调查张夏元的过程中发现了现政府实权人士投资基金的事实。 发现基金是从2017年4月起的2年间通过IBK企业银行、韩亚银行等商业银行和证券公司销售的私募基金。销售公司宣传说，由于采取的是美国运营公司投资债券获得收益的结构，非常安全，因此一下子筹集了巨额资金。但是，随着美国运营公司因涉嫌虚报资产价值等被美国证券交易委员会告发，资产被冻结，受此影响，韩国投资者的基金回购也被中断。警方透露出其中用新投资金填补现有投资者收益的庞氏骗局的可能性。该“欺诈基金”造成的损失规模达2562亿韩元。 张大使牵扯基金的疑惑在采取中断回购措施后浮出水面。这是因为，人们很难理解国策银行销售新生运营公司运营的基金、因此设定额规模飞速增长的过程。此次张大使和金前室长加入基金的事实被曝光后，甚至有人提出疑惑称，是不是有弥补他们损失等特惠措施。 张大使和金前室长继9日解释没有违反法律后，昨天再次发表了“没有申请回购的事实，也没有收到回购金的事实”的立场。尽管如此，与到期前资金被捆绑的普通人不同，他们以自由存取的开放型加入，因此疑惑仍未消除。虽然关键在于他们是否首先知道中断回购的信息，有没有收益相关特惠，但2年零10个月的答案却被淹没在水下。难道要全盘听信疑惑当事人所说的话吗？ 金融监督院对去年5月企业银行销售的发现基金制定了40~80%的赔偿比率。但如果该基金一开始就是欺诈行为，就不会有人接受部分赔偿的措施。最重要的是要查明政权实权人士向基金注入巨额资金后，至今发生了什么事情。否则，这一事态将不仅仅局限于基金的不完全销售，还会演变成政权的道德性问题。

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