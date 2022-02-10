美军高官：“韩美联合军演，不要在电脑上，应在野外大做文章”. February. 10, 2022 07:51. by 申雅馨记者 abro@donga.com. 美国海军陆战队司令大卫·伯格日前表示，应该重启从2019年起事实上中断的韩美大规模实操联合军演。韩美联合军演以2018年朝美新加坡首脑会谈为契机，被利用电脑模拟的联合指挥所演习所代替，没有进行大规模野外实际机动演习，只进行营级以下的小规模演习。 据“自由亚洲电台”报道，美国海军陆战队司令大卫·伯格当地时间8日在美国防卫产业协会主办的在线座谈会上表示：“支持重启韩美大规模实操联合军演，”“应该通过此举向敌人证明韩美两国军队有实战力量。” 伯格指出：“多次小规模演习不可能产生大规模演习的效果。”他解释说：“小规模演习可以做下级战术部队指挥官们需要集中的事情，这一点很有价值，但是上级指挥官们需要反复进行大规模的野外机动演习，”“即使将5个小规模演习合而为一，也不能代替大规模演习。” 对于电脑模拟演习方式，他还强调：“通过（演示程序）PowerPoint（显示的演习）并不是可信的威慑力，”“让敌人看到我们能做什么的（实操）演习，是有效的威慑力。” 文在寅政府大幅缩小韩美联合军演规模，而且以模拟战争的形式进行，不断有人提出对朝应对态势弱化的忧虑。据悉，原定于下月举行的上半年联合军演被推迟到4月的第二周，因此，作为战时作战指挥权移交条件的未来联合司令部完全运用能力的检验日程也将出现差池。

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