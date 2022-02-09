可以回到过去. February. 09, 2022 07:58. . 子女对父母来说始终是孩子。长大后也要拥抱的大孩子。申京淑作家的《曾到过爸爸那里》是一部关于爸爸和女儿的小说。表面上是关于父亲的牺牲生活的感人故事，但更深入地观察的话，这是作为（讲述者）作家的女儿从父亲那里得到安慰的故事。故事分成两层是因为讲述者的心理创伤。 讲述者因车祸失去了女儿。听到人行横道对面的讲述者的呼唤声，女儿没有顾及左右就跑了过来。正如卡尔•永在定义心理创伤时所说的那样，这种存在感觉就像“被扔到岩石上”。似乎“绝望导致脊骨裂开”。讲述者在过去的6年里一直生活在这种绝望之中。 父亲心里想着女儿，就沉默了。在此期间，她出现了又痛又严重的睡眠障碍。这样下去，总有一天会精神错乱，什么话都说不出来。所以有一天，他对女儿说。“生活并不一定总是要向前发展。回头看过去更好的话，可以回到那里。”世界要求他彻底摆脱痛苦的过去，继续前进，但他却说没有必要，如果过去更好的话，就回到那个记忆里去。只是希望摆脱对不幸瞬间的过度执着。如果执著于自己，你也会很累，过世的孩子也会“走不了路，徘徊不定”。“别揪住不放。不要让它在某个地方堆积起来，顺其自然让它流走吧。” 说那句话的父亲哭在心里，女儿却笑容外露。女儿把父亲的话记录下来。“即使每天都快要死了，也迎来了不同的时间。”遗言也被记录了下来。“你走夜路的时候，我会坐在你的左肩上。”女儿以父亲的话为基础，开始一点一点地从绝望中摆脱出来。正如作家所说，“即使是在一切都结束的场合”生活也会继续下去。

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