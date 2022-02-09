国内美术馆是如何收集2000年以前的海外作品的？. February. 09, 2022 07:59. by 金泰彦记者 beborn@donga.com. 1988年，韩国社会因举办首尔夏季奥运会而达到高潮。美术界也不例外。这是因为政府大力标榜“文化奥运会”。韩国美术进军海外市场的关注度越来越高，海外作品流入也开始越来越多地流入国内。 正在国立现代美术馆清州馆举行的“用美术走向世界”是观察从1970年代到2000年美术馆是如何收集国际美术作品的展览。届时将展示96名不同国籍的海外作家的雕塑、素描、绘画等104件作品。 国立现代美术馆学艺研究师李孝珍（音）表示：“出品作品在作家的国籍和制作时期等方面共同点较少，因此首先划分了收集的时代，然后再单独欣赏作品。” 除李健熙收藏品外，美术馆的共8785件收藏品中，海外作品有925件。其中占72%的668件是在2000年之前收藏的。因为美术馆从20世纪80年代到2000年集中增加了对海外作品的收藏。随着对贫乏的收藏品的批评不断，捐赠并没有受到限制，以1988年首尔奥运会为起点，大规模捐赠的影响很大。生前，白南准作家还安排购买美国流行艺术作家安迪•沃霍尔、保加利亚出身的装置艺术家克里斯托•亚巴切夫的作品。 初期确保海外作品是根据外交关系或与特定作家的交情实现的。此次展览介绍的中国作家刘艺钊的《空山不见人》（1978年）就是其中的代表。这是刘艺钊1978年在首尔举办展览后捐赠的，是美术馆的国际美术收藏品1号。 在此次展示会上，现代美术馆会还将展示1991年捐赠的英国大师大卫•霍克尼的《大峡谷南缘有铁轨，1982年10月》（1982年）和法国作家让•梅萨吉的强烈色彩对比和律动感突出的绘画作品《让•巴蒂斯塔•提埃波罗和文森特•梵高的相遇》（1987年）。《让•巴蒂斯塔•提埃波罗和文森特•梵高的相遇》是在作为首尔奥运会的附带活动举行的“世界现代美术节”上，通过美术馆举办的“国际现代绘画展”得到捐赠的。 李学艺研究师表示：“在首尔奥运会举办之前，美术馆的收藏能力有限”，“随着世界化的发展，在国内举办的海外作家展览增加，美术馆收藏海外作品的机会也增加了。”接着她补充道：“美术馆也在1992年表示‘不接受无偿捐赠’后，一直在购买作品。”该展览将持续到6月12日。免费参观

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