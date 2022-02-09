新冠检测阳性率一周内增至3倍……诊断检查也超负荷. February. 09, 2022 07:59. by 李智允记者 asap@donga.com. 随着新冠确诊患者的增加，从诊断检查阶段开始就大举出现了超负荷现象。有人担心，随着确诊比率的急剧上升，每天可以分析的基因扩增（PCR）检查件数将大幅减少。有评价称，为应对确诊患者的增加，在筛选诊疗所引进了利用自我检查工具的快速抗原检查，反而引发了混乱。 ○ 担心阳性率增加导致检查处理延迟 据疾病管理厅8日统计，当天韩国新冠病毒检查阳性率为30.7%。即，访问筛选诊疗所接受检查的人中，每3人中就有1人确诊。虽然上个月检查阳性率下降到了1%左右，但在3日首次超过10%以后，每天都在飙升。 防疫当局内外评价认为，随着检查阳性率的增加，很难维持现有的样本分析法。目前，韩国国内正在采用将5个样本捆绑在一起进行分析的“混检”技术。在阳性率低的时候，这种方式会提高检查效率。但是，如果阳性率超过20%，将5个合在一起的样本呈阳性的可能性就会增大，最终为了确认哪些标本呈阳性，需要重新对所有样本进行个别分析。 因此，防疫当局正在考虑是否将检查方式统一改为个别检查。对于有症状者、密切接触者等阳性率高的群体，停止使用混检测试，并正在研究只对先检查对象等阳性率低的群体继续使用混检的方案。中央防疫对策本部相关人士表示：“如果同时进行混检检测和个别检测，目前每天85万件新型冠状病毒可检查的件数将减少，”“究竟会减少多少，还要看情况才能知道。” ○ 检查体系改变，排队反而更长 从3日起，在全国筛选诊疗所，只有密切接触者、60岁以上的人才能接受PCR检查，其余的人用自我检查工具接受快速抗原检查。有反应称，由于检查体系更改，筛选诊疗所反而变得更加混乱。7日，在首尔市厅前的首尔广场临时筛选检查所，用自检设备完成检查的40名左右人员在检查所等待了15分钟，直到广播通知“是阴性”为止。听到广播通知后，拿到纸质的“阴性确认书”离开了检查所。到当天为止，在8号相关检查所接受检查的幼儿园教师全某（26岁，女）表示，“从等待到检查结束，用了1小时20分钟，”“本以为用自我检查工具进行检查，等待时间会缩短，但依然等了很长时间。” 现场还有人说，随着混乱程度的加重，每天的检查件数有所减少。首尔广场临时筛选检查所相关人士表示：“在转变检查体系之前，最多一天约有2000人接受检查，但最近检查者在1300~1400人左右，”“用自我检查工具进行检查后，在等待结果的过程中反而会出现积压。”

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