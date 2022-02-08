三星电子将用废弃渔网制造“Galaxy S22”手机. February. 08, 2022 07:55. by 徐亨錫 skytree08@donga.com. 三星电子将把每年64万吨左右的废弃渔网用于生产战略智能手机。 三星电子7日表示，从10日零时通过网络公开的Galaxy（盖乐世）S22（暂称）开始，将使用再利用海洋废弃物的环保材料。被称为“幽灵网”的废弃渔网将首先被利用。在渔船或养殖场使用时被撕裂或缠在一起丢弃在海里的废弃渔网会威胁海洋生物的生命，破坏自然环境。它还会产生大量微塑料，最终也会对摄取水产品的人的健康造成危害。 三星电子去年8月曾公布名为“为了地球的Galaxy”的Galaxy移动设备环保蓝图。此次废渔网的使用是其第一步。三星电子计划将废弃渔网作为智能手机零部件材料进行再利用。“为了地球的Galaxy”首先在2025年之前在所有Galaxy新产品上使用再利用材料，不使用塑料等，从产品制作阶段开始就做到环保。此外，智能手机充电器的待机电力为零，全世界移动体验事业部工厂产生的废弃物的再利用等，在整个事业上都适用环保战略。 海洋废弃物的利用，今后将扩大到平板电脑、笔记本电脑等三星电子移动体验事业部的所有产品群。三星电子计划扩大在生活中使用和丢弃的纸杯、吸管、塑料瓶等“使用后材料（PCM）”再利用的环保材料的应用范围。有关海洋废弃物再利用材料的详细内容将在三星电子新闻室和YouTube等在线直播的“三星Galaxy unpack 22”上公布。

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