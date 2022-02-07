纸张的生命力. February. 07, 2022 07:55. . “我们正听说关于没有纸的办公室的故事，但从未亲眼见过。”―出自亚历山德罗•鲁多维科《Post-Digital Print：1894年后出版的变化》 曾经想过书和癌症的处境是否相似。听到马上就要消失的消息好像已经过了数十年，但是到现在还没有死掉。2012年12月24日，美国时事杂志《新闻周刊》在推特账号上发布一张照片时，笔者曾想过这次可能真的“结束了”。因为这种氛围非常悲壮和戏剧化。推特上上这样写道。“#LAST PRINT ISSUE（最后一次印刷版）。”但是纸质印刷在那之后还在继续，近10年后的今天也是如此。 书籍和纸张被一系列电子设备代替的预测比想象中要久。科学家和未来学者们反复预测图书馆将成为语音储存所，书籍将被光学机器代替。当然，其中的一部分也实现了。包括电信、微型胶卷、收音机、电视以及互联网等就属于其中。 每当传达信息的新媒体登场并大众化时，人们都会最先这样喊。“纸张和书籍很快就要消失了！”但情况如何呢？“纸张的力量”依然如故。当今世界变化得更快。内容传达方式正在向虚拟现实（VR）、增强现实（AR）等扩张。每当听到引进新技术的消息时，偶尔会感到自己设计纸质书籍的处境凄凉。但是，就像难以消失的癌细胞一样，纸张的生命力也会非常顽强。现在不是草率地为“纸的死亡”准备吊唁金的时候。

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