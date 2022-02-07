韩国累计确诊患者逾100万……危重患者再次呈增加趋势. February. 07, 2022 07:56. by 柳根亨记者、李智允记者 noel@donga.com,asap@donga.com. “100万9688名。” 这是截至6日零时韩国累计新冠确诊病例数。自2020年1月20日新冠病毒流入韩国后，时隔748天累计确诊患者已超过100万人。从去年底开始的奥密克戎毒株大流行，加速了确诊患者的增加，自去年12月10日累计超过50万人后，时隔2个月突破了100万人。 6日公布的新增确诊患者为38691名，创下了历史最高纪录。继前一天（36362名）之后，连续两天接近4万名。这比一周前的1月30日（17526人）增加了2.2倍，比两周前的1月23日（7626人）增加了5.1倍。因检查人数减少而确诊规模减少的“周末效应”也消失了。全体检查数的确诊比率（阳性率）也增至一周前的3倍左右，达到20.8%。也就是说，接受基因扩增（PCR）检查的每5人中就有1人被确诊。 一度减少的危重患者人数再次回到了增加趋势。6日，危重患者为272人，比4日（257人）和5日（269人）有所增加。嘉泉大学吉医院感染内科教授严仲植（音）表示：“如果7万名左右的确诊患者持续两周左右，医疗体系就会像流行德尔塔毒株时一样达到极限。” 由于确诊患者剧增，轻症、无症状管理体系也亮起了红灯。截至6日零时，居家接受治疗的患者人数为12.8716万人，达到了管理极限值（约15万人）的86%。在光州接受居家治疗的高中生A某（17岁）在解除隔离4天后的4日，因新冠病毒引起的肺栓塞而死亡等，管理体系的漏洞也正在暴露出来。

한국어