金正恩是否会再次在最高人民会议发表对外信息？. February. 07, 2022 07:56. by 崔智善 aurinko@donga.com. 朝鲜6日在平壤召开了相当于韩国国会的最高人民会议。国务委员长金正恩是否会亲自出席会议并针对韩美发出对外信息，成为最大关注焦点。朝鲜仅上个月就发射了7次导弹，进行了“接力式武力示威”。朝鲜通常会在会议召开的第二天公布结果，因此会议内容将于7日公开。 据《劳动新闻》报道，朝鲜在去年12月举行的最高人民会议常任委员会全体会议上决定于今年2月6日召开最高人民会议第十四届第六次会议。最高人民会议相当于韩国的国会，此次会议是为了追认去年全体会议决定的党和国家事业方向而召开的。 同样最受关注的是金正恩是否出席，如果出席的话是否会对外传递信息。金正恩虽然不是最高人民会议代议员，但是有过亲自出席会议并发出信息的先例。在越南河内朝美首脑会谈破裂后的2019年4月，他通过最高人民会议施政演说表示：“愿意再举行一次（朝美会谈）。”他去年9月在第五次最高人民会议上表示：“将从10月初开始恢复南北通信线。” 韩国政府认为，如果金正恩在此次会议上发出对韩强硬信息，文在寅政府任期末南北关系恶化将不可避免，正在密切关注会议结果。金正恩在1月19日的政治局会议上指示,“要全面重新考虑构筑信任措施，迅速讨论重启暂时停止的所有活动的问题”，事实上已经宣布撤回暂停核试验及发射洲际导弹的举措。

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