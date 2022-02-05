总统候选人就年金改革达成协议，要用公约展现诚意. February. 05, 2022 07:15. . 朝野四党总统候选人在昨天的电视讨论中就“无论谁当选总统，都要改革国民年金”达成了协议。该协议的起因是国民之党候选人安哲秀提出改革退休金的必要性。对此，继国民力量党候选人尹锡悦回答“应该超越党派，从政权初期开始就达成国民协议”之后，共同民主党候选人李在明表示：“包括年金枯竭问题在内，为了解决不平等和差距问题，有必要进行改革。”正义党候选人沈相奵也对改革宗旨表示赞同。她说：“改革的论点（比其他特殊工种年金合并的问题）更大、更广。” 据推测，受到低生育、高龄化、低增长趋势直接影响的国民年金到2057年基金将枯竭。如果维持目前的趋势，年金耗尽，未来一代就要缴纳自己收入的29.3%的保险费。考虑到15~64岁的劳动人口从2020年开始的10年间减少了320万名，出现了史无前例的人口减少现象，年轻人的保险费负担很有可能会进一步加重。再加上6·25战争以后出生的723万名婴儿潮一代中，大部分将在下届政府任期内退休，从年金缴纳者转变为领取者。 在年金危机迫在眉睫的情况下，总统候选人们就年金改革达成协议本身就是值得欢迎的事情。但是，光靠嘴巴是不能进行改革的。在昨天的辩论会上，尹锡悦表示，“在短暂的大选期间制定方向，作为公约发表是很危险的”，表现出了后退一步的姿态。李在明也反问道：“利害关系复杂、尖锐，很难提出一个统一方案，”“安候选人是不是也不能说负担率和受惠率吧?”安哲秀也没有透露具体的实行方案。在没有具体性的模糊状态下，只能重蹈现政府以“不符合国民要求”为由回避改革的老路。 国民年金改革虽然是敏感的问题，但改革的方向和手段并不复杂。在很难立即提高经济增长率和出生率的情况下，要想推迟基金枯竭的时间，除了“多交保险费少拿（年金）”或“多交后按现在水平拿”的改革外，别无他法。可以说，该保险费率和年金领取额比率中包含着政权改革的意志，年金改革的成败取决于该意志。总统候选人们要在年金公约中提出具体的改革目标值，并得到选民的选择。

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