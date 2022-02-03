谷歌实行将7月份的1股分成20股的股票分割…138美元就可以买到1股. February. 03, 2022 07:44. by 金聖模 mo@donga.com. 现在只要有“138美元”，就可以成为谷歌公司的股东。去年第四季度（10~12月）实现“惊喜业绩”（业绩好转）的谷歌母公司Alphabet决定实行20比1的股票分割 1日（当地时间）据彭博社等媒体报道，Alphabet表示，将果断实行将7月份的1股分成20股的股票分割。以7月1日为基准，持有1股Alphabet股份的股东将在同月15日收盘后追加获得19股。因此，目前2753美元（约332.8万韩元）的Alphabet公司每股价格也将减少到138美元（约16.7万韩元） 2004年进入纳斯达克市场的Alphabet在2014年进行了2比1的股票分割，此次是第二次分割。虽然股票分割不会对企业价值产生直接影响，但从提高个人投资者接近性的角度出发，这被认为是利好因素。因为，如果股价下降，流通股票数量增加，与机构投资者相比，资金动员能力不足的个人投资者也很容易购买股票。实际上，当天发表分割计划后，Alphabet的股价在非交易时间内上涨了10%。 由于新型冠状病毒肺炎（COVID-19）疫情、非面对面交易变得活跃，谷歌、苹果、脸书等大型信息技术（IT）企业的股价暴涨。Alphabet的股价也在最近1年间上涨了约40%。Alphabet首席财务官（CFO）鲁斯•福拉特解释股票分割理由说：“让（投资者）更容易接近（购买到）我们的股票是合理的。”

한국어