《朝日新闻》：“日本政府应恢复对韩外交，而不是制造佐渡争议”. February. 03, 2022 07:44. by 东京=常驻记者 朴亨俊 lovesong@donga.com. 日本政府1日向联合国教科文组织提交了推荐新潟县佐渡矿山申报世界文化遗产的文件。最终结果将于明年6、7月份见分晓。 据日本广播协会（NHK）电视台报道，日本政府当天在内阁会议（国务会议）上决定提交推荐信，并向联合国教科文组织提交了推荐信。《日本经济新闻》2日报道说：“争取世界遗产委员会21个成员国中三分之二以上赞成以获得通过。”世界文化遗产登记通常由全体委员国一致决定，但由于韩国政府的游说等原因，很难得到全体委员一致通过。日本外务省、文部科学省等泛政府层面的佐渡矿山申报世界文化遗产工作组1日举行了第一次会议。此前，韩国政府也成立了民官工作组，预计围绕历史问题的争议将更加激烈。 日本媒体开始提出批评。《朝日新闻》当天发表题为《佐渡矿山遗址，应有虚心对待的和谐》的社论说：“相比在国际组织忙碌地争论，（日本政府）恢复近邻外交才是首要课题。”社论还指出：“任何世界遗产都与复杂的历史交织在一起，评价上都有光明和阴影，”“应该虚心面对负面的指责。”“负面”可以解释为“否定的方面”。 《每日新闻》专门编辑委员古贺攻在署名专栏中写道：“1988年发行的《新潟县史》中写道，‘1939年开始的劳务动员计划，虽然名称变成了招募、官方介绍、征用，但强征朝鲜人的事实是同一性质的’,”“即使这是地方自治团体的独立历史记录，也无疑是令认为没有过强征的日本政府感到不爽的官方通史。”

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