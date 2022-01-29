京釜高速公路华城至良才地下也将开通公路. January. 29, 2022 07:15. by 崔东洙记者 firefly@donga.com. 经常堵车的京釜高速公路京畿华城至首尔良才区间（32.3公里）将地下化。地面公路原样保留，并在地下开凿隧道，增加高速公路容量，以这种方式在京釜高速公路上开拓地下化区间，这还是第一次。 韩国国土交通部28日表示，包含上述内容的《第二次高速公路建设计划（2021 ~ 2025年）》经过道路政策审议委员会的审议最终确定。高速公路建设计划是依照公路法每5年制定一次的法定计划。 另外，首都圈第一循环高速公路京畿退溪院至板桥区间（31.5公里）和京仁高速公路仁川南青罗至首尔新月区间（19.3公里）也将开通地下公路，以消除交通堵塞。同时，江原宁越-三陟、忠北荣洞-镇川、庆北星州-大邱区间也将建设高速公路。此次建设的高速公路全国共有37条，总事业费达55万亿韩元。政府计划在今后3、4年内，经过预备妥当性调查，从事业可行性高的地区开始，最快于2025年动工。

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