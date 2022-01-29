李·尹有没有算过，倾囊相助公约要花多少钱？. January. 29, 2022 07:15. . 共同民主党总统候选人李在明和国民力量党总统候选人尹锡悦正在提出“倾囊相助公约”。随着两位候选人针对见面的阶层、职业群、访问地区，滥发以数万亿至数十万亿韩元为单位的公约，兑现所需的费用正在迅速增加，甚至难以估量。 李在明接连提出的“量身定制型基本收入”公约是青年年100万韩元、农渔村年100万韩元、文化艺术人年100万韩元等。从相关年龄层的人口、行业从业人数来看，青年基本收入为14.2万亿韩元，农渔村为10.1万亿韩元，文化艺术人为2.1万亿韩元。5年内需要100万亿韩元以上资金的“普遍基本收入”公约目前仍在进行中。 尹锡悦承诺“在任期开始100天内向个体户、小工商业者支援50万亿韩元”的善心公约也相差不多。以新冠重建基金50万亿韩元、个体户租金分享制50万亿韩元打头，老年群体基础养老金上调需要数万亿韩元至数十万亿韩元，士兵月薪上调至200万韩元需要4.8万亿韩元，农业直接补贴增加两倍需要2.5万亿韩元，婴幼儿的父母工资支付需要2万亿韩元。 两个阵营兑现现金性公约所需的费用都增加到了200万亿韩元左右。这是今年总预算604.4万亿韩元的三分之一。如果考虑到李在明的100万套基本住宅、尹锡悦的30万套青年原价住宅建设和两位候选人约定的首都圈广域快速铁路（GTX）的新设、延长以及铁路、高速公路部分区间地下化等社会间接资本投资，一年预算的一半只投入到履行公约上也不够。 随着对方候选人的现金性公约被反复“一问就加倍”地接受，两位候选人阵营连兑现公约的总费用、财源筹措方案的基本框架都没有提出。不管是谁当选总统，多数公约都只是空约；对于无法兑现的公约，只能向国民低头道歉。这就是需要有国家体系来客观检验善心性选举公约的费用和实现可能性的原因。在此之前，国民只能冷静地评价民粹主义“空口许诺”，用选票进行审判。

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