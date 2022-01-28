面对“摇滚传奇”尼尔•杨提出的要求，Spotify选择阴谋论者. January. 28, 2022 07:53. by 申亚衡记者 abro@donga.com. 美国有线电视新闻网（CNN）26日（当地时间）报道称，世界最大的音乐平台Spotify决定将摇滚音乐“传奇”尼尔•杨(77岁)的歌曲排除在服务之外。 此前，杨表示Spotify播客“The Joe Rogan Experience”散布关于新型冠状病毒肺炎（COVID-19）疫苗的假新闻，但Spotify对此置之不理，对此杨24日在自己的网站上表示：“请把我的音乐全部下架。Spotify必须在我和罗根之间做出选择。” 于是Spotify在26日没有选择中断The Joe Rogan Experience，而是放弃了杨的音乐。Spotify当天表示：“我们希望向Spotify用户提供世界上所有的音乐内容。虽然对杨的决定感到遗憾，但希望他能回心转意。” 喜剧演员乔•罗根（55岁）主持的该播客每集的观众约有1100万名，是受欢迎的播客。最近，包括罗根在内的演出人员纷纷发表“疫苗接种死亡者正在爆炸”、“想接种疫苗的人好像集体患上了精神病”等言论，引发了争议。最近，270名医疗专家向Spotify发送了抗议信函，称“罗根的广播正在损害科学研究的信赖，传播对社会有害的主张”。 杨出生于加拿大，曾创作过《Heart of Gold》、《Old Man》、《Down by the River》、《Like A Hurricane》等许多名曲。2000年，他在美国流行音乐专刊《滚石》评选的《100名伟大音乐家》中排名第32位。2011年他获得格莱美奖“最佳摇滚歌曲奖”。

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