执政党强行推进革新案，仅凭装样子无法获得共鸣. January. 26, 2022 07:56. . 共同民主党代表（党首）宋永吉昨天打出了人事革新、政治革新的多张牌。他表示，自己不参加下届议会选举，不会在共同民主党归责事由下举行的国会议员再、补选地区（3处）推出候选人。曾属于共同民主党的尹美香、李相稷议员等的除名案，也将迅速处理。另外，他还表示，将推进禁止国会议员在同一地区超过三连任的制度化。 这是最近该党总统候选人李在明的支持率停滞导致共同民主党内大选危机感以及革新声音的延长线。继金钟民（音）议员提出“86勇退论”后，郑成浩（音）议员等李在明的亲信“7人会”人士们宣布：“不会在李在明政府担任任何任命职务。”宋代表也因此提出了不参加议会选举、86勇退、再、补选无公推等革新政策。 宋永吉代表是五选现任议员，且曾担任仁川市长，他宣布不参加议会选举这张牌能否得到其他“86”政治家的响应还是未知数。但是，宋永吉代表说“成为前辈的我们现在该重新走向旷野”，这是对的。通过1996年和2000年议会选举等大举进入政界的“86”政治家们，确实20多年来一直占据着韩国政治的既得权。在2020年议会选举公推之前，虽然也有人提出过“86勇退论”，但不了了之。这次应该有所不同。 在首尔钟路、京畿安城、清州上党等共同民主党归责事由地区不推出候选人，从责任政治方面来看也有意义。去年4月7日再补选时，共同民主党修改党章，推举首尔、釜山市长候选人，结果遭到舆论严厉指责，重蹈覆辙是荒唐的事情。首尔瑞草甲和大邱中区、南区因国民力量党归责事由而举行，在野党也应该表明立场。接下来，有必要制定制度或政治惯例，不让提供归责事由的政党推出候选人。 禁止在同一地区连续三次担任国会议员也是值得积极讨论法律、政治妥当性的焦点。因为利用现役优势在特定地区长期执政的事例也不少。与地方自治团体长之间的平衡性争议也一直不断。只说说看的方式，很难得到共鸣。共同民主党要想获得诚意，有必要研究推进党论立法的方案。如果在距总统选举还有40多天的时候，以春节前夕提高支持率的想法进行改革的话，将会成为回头镖。

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