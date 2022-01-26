喀麦隆非洲杯足球场人潮涌动，踩踏事件已造成至少6人死亡. January. 26, 2022 07:56. by 金東昱 creating@donga.com. 在非洲喀麦隆观看足球比赛的观众一下子蜂拥而至，包括1名儿童在内，至少有8人被压死。 据《路透社》、《法新社》等海外媒体24日（当地时间）报道称，在喀麦隆首都温雅得的奥贝伦体育场举行的喀麦隆和科摩罗的非洲国家杯足球赛16强赛开始前，在体育场入口想率先进入球场的人们展开了严重的肢体接触，事故由此发生。 最近，由于非洲杯观众人数减少，主办方甚至提供交通工具，允许免费入场。据喀麦隆足球协会推算，当天现场约有5万人涌进了赛场。赛场最大可容纳6万名观众，但由于新冠病毒肺炎（COVID-19）防疫政策，只允许80%的观众入场。 在现场，除了死者以外，还有50多人受了不同程度的伤，被救护车送往医院接受治疗。医院相关人士表示：“部分患者病情严重。应该转到专门医院。”非洲足球联合会（CAF）表示：“已经着手展开调查，以了解具体内容。” 尽管发生了事故，比赛还是照常进行。最终东道主喀麦隆队以2比1击败科摩罗队进入了8强。

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