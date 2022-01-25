韩华系统对UAM机身核心“电力推进系统”投入地面试验. January. 25, 2022 08:05. by 徐亨錫 skytree08@donga.com. 韩华系统24日表示，已开始对市中心航空移动（UAM）机身核心技术“电力推进系统”投入地面试验。这意味着UAM现实化的最重要的阶段已经开始。 韩华系统在美国国内的子公司Overair 20日（当地时间）首次公开了在美国加利福尼亚州南部沙漠地带测试UAM机身“Butterfly”的电力推进系统的场面。Overair是个人飞行器（PAV）专门企业，韩华系统于2019年12月投资300亿韩元成为最大股东。韩华系统和Overair正在共同开发Butterfly。电力推进系统从去年8月开始在室内进行试验，此次是首次进行野外测试。UAM机身以电力为动力源，为了稳定的垂直起降，电力推进系统的性能是最重要的。 沙漠是一个非常贫瘠的环境，风力大，大气中含有很多沙子等杂质。因为飞行体的大型机翼在运行过程中会遇到各种变数，所以要假设最恶劣的环境进行实验。通过计算机模拟软件（SW）验证机翼受到的力。将以该实验为基础，设计并制作用于Butterfly的机翼。 UAM机身与在长长的机场跑道上滑行的普通飞机不同，应该能够垂直起落。因为，要想利用为市中心的交通工具，必须能够在建筑物屋顶或换乘中心等地自由往返。仅靠电池就需要飞行数十至数百公里，要想在复杂的城市中心准确地移动，电力推进系统无疑是非常重要的。 Butterfly配有4个机翼。在起飞时，机翼会指向天空，在前进时，机翼会朝向前进方向旋转。原型机预计将于明年公开。计划于2024年试飞，2025年在首尔市中心至金浦国际机场一带示范运航。

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