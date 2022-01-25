LPGA开幕战 韩裔选手姜孝林后来居上夺冠. January. 25, 2022 08:07. by 金正勋记者 hun@donga.com. 旅美侨胞丹尼尔•姜（30岁•韩文名姜孝林）在2022赛季美国女子职业高尔夫（LPGA）巡回赛揭幕战中反败为胜获得了冠军，自2020年8月夺冠后，时隔1年零5个月终于斩获了职业生涯第6个LPGA冠军。 24日，在美国佛罗里达州奥兰多的诺娜湖高尔夫乡村俱乐部（72杆）举行的希尔顿分时度假冠军赛最终轮第4轮比赛上，姜孝林抓住6个小鸟球，吞下2个柏忌，打出了低于标准杆4杆共68杆的成绩。最终合计击出低于标准杆16杆共272杆的姜孝林以3杆优势战胜布鲁克•亨德森（加拿大），并获得了22.5万美元（约2.7亿韩元）的冠军奖金。姜孝林说：“上个赛季没有获得过冠军，经历了很多困难，但今年的饮食生活发生了变化，体重也有所增加，想要有所改变。也许正因为如此，即使今天获得冠军，我也没有紧张或兴奋，心情很平静。” 朴仁妃（34岁）当天在前半场9个球洞抓住4个小鸟，以1杆之差紧紧追赶姜孝林，似乎要反败为胜。但是在后半场9个洞中她吞下5个柏忌，在第4轮失去了1杆，最终以低于标准杆7杆共281杆的成绩排在了并列第8位。朴仁妃说：“作为本赛季的第一场比赛，整体感觉还不错，做得不错。但可能是因为最后两天天气太冷，很难感觉到击球感觉，所以不知道哪个部分出了问题。”当天最低气温降至4度，比赛在寒冷的天气中进行。另外，世界第一内莉•科达并列位于第四位。 在明星赛上，美国职业棒球大联盟（MLB）出身的德里克•劳（美国）与安妮卡•索伦斯坦（瑞典）同杆（138分）后在延长赛上获胜，拿到了10万美元（约1.2亿韩元）的冠军奖金。该比赛从2019年开始，由29名LPGA巡回赛选手和50名名人参赛，组成一组进行比赛。巡回赛选手们以72洞比杆赛的形式进行比赛，而著名人士的明星赛则以变形的史伯特记分法（Stableford System）进行比赛，分别决出名次。

한국어