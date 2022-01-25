讲述韩人移民者铁窗生活的《释放李哲洙》将在圣丹斯电影节上映. January. 25, 2022 08:06. by 金民 kimmin@donga.com. 讲述20世纪70年代因白人的错误证言，韩裔移民被冤枉杀人事件的纪录片将在美国公开。22日（当地时间）美国NBC新闻报道说，作为新闻记者活动的朱莉•河和尤金•李共同制作并导演的电影《释放李哲洙（Free Chol Soo Lee）》将于28日在第38届圣丹斯电影节上上映。 这部电影讲述了李哲洙（1952~2014年）1973年在美国加利福尼亚州旧金山唐人街发生的黑帮杀人事件中被扣上罪名服刑，后来被判无罪，10年后获释的故事。 案发当时21岁的李某以白人目击者不实的证言为基础，以1级杀人嫌疑被起诉，并被判终身监禁。影片追查了多数白人目击证人在嫌疑人中把李某指为犯人的过程中存在的漏洞和证据被采纳的过程。 李某在服刑期间的1977年因涉嫌杀害其他囚犯而被转移到死刑犯监狱。就在这时，韩裔调查记者李景元提出疑问，白人目击者能否在短时间内辨别出亚洲人的特征，成立了“李哲洙救助委员会”。 此后，韩国侨民社会开始关注李哲洙的故事，准备了聘请律师的费用。李某在1982年的重审中被判无罪，第二年被释放。之后李某进行演讲等活动，于2014年去世。NBC电视台介绍说：“李某从在街头流浪的青年变成了韩裔社会运动的象征。” 河某对NBC说：“从很久以前开始就被无法简单表达的李哲洙的故事所吸引。我觉得一定要把这个故事告诉全世界。” 尤金•李表示：“希望这部电影不仅能改变美国人（白人）对亚裔美国人的看法，还能改变亚裔的视线。”

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