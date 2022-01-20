光州崩塌公寓混凝土供货企业10家中有8家曾被判定“不合格”. January. 20, 2022 08:05. by 崔东洙记者、光州=李炯柱记者 firefly@donga.com,peneye09@donga.com. 经确认，向11日发生崩塌事故的光州西区花亭IPARK现场供应混凝土的大部分混凝土企业曾因混凝土材料管理不善而被政府揭发。据悉，由于揭发时间与花亭IPARK施工期间重叠，不合格的混凝土很有可能被用于事故现场。 根据国会国土交通委员会所属国民力量党议员金恩慧19日从国土交通部收到的去年全国混凝土企业生产工厂检查结果显示，向花亭IPARK现场供应混凝土的10家企业中有8家被判定为不合格。 特别是，对混凝土中的碎石、沙子等骨料管理不善的企业有4家，对为提高混凝土强度而放入的混合材料保管不当的企业有3家。混合材料大部分是粉末状，对温度和湿度非常敏感，如果保管不当，可能会成为降低混凝土质量的重要因素。 现场检查是在2020年7月至2021年5月之间进行的。事故现场于2019年5月开工。混凝土在实施挖地基等基础工程约6个月后，从骨架工程阶段开始投入使用。考虑到这一点，不合格企业生产的混凝土很有可能被用于现场。前光云大学建筑工学系教授李元浩（音）表示：“混凝土质量最重要的是骨料和混合材料质量，”“如果管理不善，混凝土很有可能无法很好地凝固，强度也会降低。” 《东亚日报》确认了花亭IPARK监理报告的预定工程表，结果发现发生崩塌事故的201栋骨架工程在去年12月之前完工。考虑到事故当时仍然在进行骨架工程，这意味着工程比原计划推迟了一个月以上。因此，有人提出疑惑，现代产业开发是不是在赶工期。 光州警察厅调查本部和光州雇佣劳动厅19日对首尔市龙山区HDC现代产业开发总公司、光州西区厅、设计事务所、钢筋供货企业等进行了扣押搜查，并掌握了花亭IPARK工程相关资料。

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