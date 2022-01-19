站在人口悬崖前的韩国，只有和移民成为“我们”才有未来. January. 19, 2022 07:46. . 今年即将成为高中生的阿迪尔贝克（16岁）是哈萨克斯坦移民家庭出身。2015年，全家人跟随第三代高丽人的母亲定居在京畿道安山。阿迪尔贝克对股票投资很感兴趣，他的梦想是成为像在哈萨克担任过证券公司分析师的父亲一样的金融人。 据教育部统计，去年像阿迪尔贝克这样的移居背景学生有16.56万人，占全体学生的3%。与15年前相比，这一数字增加了16倍。居住在国内的外国人比例达到4%左右，以经合组织为基准，即将进入多文化、多种族国家（5%以上），学生也在增加。 但是《东亚日报》“主人公内容组”见到的移居背景学生的学校生活非常艰难。其中，为他们开设语言讲师或韩国语讲座等教育课程的学校极少。因此，移民家庭的子女们纷纷涌向安山元谷小学等有国际课程的特定学校，而该学校却遭到韩国学生的冷落，导致像岛屿一样被孤立的孩子们失去被韩国社会同化的机会，形成了恶性循环。 保育情况更加恶劣。根据联合国儿童权利公约，从小学开始，可以不受国内外人歧视地接受公共教育。但是保育是公约的死角地带，外国人即使缴纳税金也不能享受保育费支援优惠。在日本，3至5岁的外国子女也可以接受无偿保育，德国只要有出生登记就可以享受保育支援和预防接种的优惠。与此相比，韩国的多文化收容水平非常低。 放任怀着“韩国梦”来到韩国的移民们通过恶劣的保育和教育政策继承贫困，是一件羞耻的事情。在低生育时代，为了确保劳动力和维持社会，以及通过多样性获得增长动力，必须与他们共存。在移民国家美国，40%的主要企业是由移民创立的。今年诺贝尔奖获奖者中有35%是移民出身。 如果是具有竞争力的多文化国家，梦想成为金融人的高中生阿迪尔贝克应该像乔治·索罗斯一样出生在匈牙利并在美国成功成为投资家。为了让移居背景的孩子们过上比父母更好的生活，让我们通过准备好的教师和学习项目，给他们架好机会的阶梯吧。与移民学生一起学习的综合教室也将成为韩国学生与多种文化沟通的学习机会。必须与移民们一起，开创面临人口悬崖的韩国的未来。

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