创业实践和数学学习. January. 17, 2022 08:33. by 李雪记者 . “产生想法很容易。重要的是实践(Ideas are easy. Execution is everything in Measure what Matters)。”—出自约翰•杜尔《Measure what Matters》中 在美国硅谷流行的成果管理方法“OKR(Objective Key Results•目标/核心/结果指标)”的创始人约翰•杜尔表示,创意只是一个开始。也就是说,再好的创意要想实现商用化都是不容易的。 苹果通过手指触摸操作机器的创意,宣告了第4次产业革命时代的来临。如果个人提出类似的想法,结果将大不相同。这是苹果多年积累的技术和知识基础上萌芽的创意,因此可以实现大众化。不是在初期阶段消失的创意,而是伟大的创意大部分是在融合知识的基础上创造的。也许可以认为,比起“开始”,创意更接近“结果”。因此,青年们有必要首先加强自身力量,这不亚于提出好的想法。 在数据时代,计算机(编码)和数学能力非常重要。编码是必备力量,而数学被认为是部分头脑聪明的人的专有物。但是数学才是数据时代的核心。所有人工智能(AI)的基础是矩阵、微分、概率等。 在经济现场,数学的“用处”非常重要。学校的数学教育在一定程度上也有必要减少函数、几何、矩阵、概率等课程,提高授课效率。另外,还要加强用故事而不是复杂的修饰来说明概念的练习。作为青年失业的对策,国家建议创业,但创业企业的5年生存率还不到30%。笔者选择文科作为“放弃数学的人”,后来才开始关注数学的乐趣,正在制造AI。建议创业者们更早地关注数学。

