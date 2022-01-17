Galaxy S22下月初亮相，顶级版本或将内置S Pen. January. 17, 2022 08:34. by 洪锡浩记者 will@donga.com. 三星电子计划于下月初公开的旗舰智能手机Galaxy S22系列有望首次推出内置“S Pen”的产品。S Pen是Galaxy Note系列的象征。也有分析认为，这实际上是将去年没有后续作品的Galaxy Note系列编入S系列的程序。 16日，据信息技术（IT）业界透露，三星电子将于下月9日通过新产品公开活动“Galaxy Unpack”公开Galaxy S22系列。本月内将以全球媒体和合作伙伴为对象发送邀请函，并于下月第二周举行活动。 综合外媒及社交网络服务（SNS）等泄露的信息来看，Galaxy S22系列将推出基本版（6.1英寸）、Plus版（6.6英寸）、Ultra版（6.8英寸）等3款产品。起到智能手机大脑作用的应用程序处理器（AP）根据地区不同，将搭载三星Exynos或高通骁龙处理器。 预计系列最顶级版本Galaxy S22 Ultra将搭载可以内置S Pen的插槽。这是有人预测Galaxy S22 Ultra将继承Note系列的背景。前作Galaxy S21 Ultra虽然支持使用S Pen，但没有单独的插槽。也有人预测，此次新产品名称中可能会干脆使用“Note”，而不是“Ultra”。 预计颜色方面将有黑色、白色、绿色、红色等4种。这是首次在顶级版本上使用红色配色。据推测，红色比三星电子现有的Galaxy系列中采用的“紫红色”颜色相对明亮。 受半导体供应困难的影响，与前作相比，很难避免消费者价格的上涨。这是因为智能手机上搭载的AP、第五代（5G）通信调制解调器芯片等零部件价格上涨。另据外电预测，Galaxy S22系列将以基本版899美元（约107万韩元）、Plus版1099美元（约131万韩元）、Ultra版1299美元（约155万韩元）的价格上市。这是假设比前作Galaxy S21系列上调100美元的数值。

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