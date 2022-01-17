朝鲜货列停在中国丹东车站……朝中疑似时隔两年恢复贸易. January. 17, 2022 08:34. by 北京=常驻记者 金基勇、崔智善记者 kky@donga.com、aurinko@donga.com. 16日，朝鲜货运列车越过鸭绿江抵达与新义州接壤的中国辽宁省丹东。这是自2020年8月之后，时隔1年零4个月，朝鲜货列首次进入中国。有预测认为，自2020年1月朝鲜以防止新冠疫情扩散为由全面封锁朝中边境后时隔2年，朝中贸易有望正式恢复。 据多名丹东地区企业家16日透露，朝鲜货列当地时间当天上午9时10分左右通过连接朝鲜和中国的铁桥——朝中友谊桥驶入丹东。据悉，与去年11月试运行两节列车时不同，此次至少有10节列车进入丹东站。据悉，该货列将从中国装载紧急医药品和生活必需品，于17日前往朝鲜。 当地消息人士表示：“有传闻称，从17日开始，每天将有10至20节长的货列往返于朝中之间。”也就是说，虽然没有到全面开放朝中边境的阶段，但随着货列运输量的增加，朝中贸易将会恢复。 此前，朝鲜在2020年1月为防止新冠疫情扩散，关闭了中朝边境，并率先中断了客列的运行。同年8月，断断续续的货列也完全停止运行。 韩国政府正在关注朝中贸易重启动向，并分析其意义。韩国政府相关人士16日表示：“据悉，朝中两国恢复边境地区贸易的准备工作本月初已经结束”，“两国曾就时间问题有过心理战。这一次可能是有所动作了。” 韩国国家战略研究院外交安保中心负责人申范哲（音）分析称：“面临经济困难的朝鲜可能是为了在2月金正日诞辰80周年、4月金日成诞辰110周年到来之际，提供必要的最低限度的物资而与中国恢复贸易”，“以北京冬奥会为契机，会慢慢开始人员交流。”据悉，朝鲜和中国从去年下半年开始就重启陆路贸易进行了实务磋商。

한국어