南太岛国汤加发生海底火山喷发，引发“日本海啸警报”. January. 17, 2022 08:35. by 东京=常驻记者朴亨俊、林宝美记者 lovesong@donga.com,bom@donga.com. 受15日南太平洋岛国汤加近海海底火山喷发的影响，日本16日发布了5年来首次海啸警报。美国、新西兰、加拿大等太平洋邻近国家也纷纷发布了海啸警报。 据共同社等媒体报道，日本气象厅16日0时15分发布了海啸警报称，“日本西南部部分岛屿最高可能观测到3米高的海啸”。这是自2016年11月福岛县前海发生7.4级地震后，日本时隔5年多再次发布海啸警报。鉴于当天的警报，8个地方自治团体向约23万名居民下达了避难指示。 日本气象厅当天表示，在北海道至冲绳的太平洋沿岸地区观测到了1米以内的海啸。当天海啸警报在上午11点20分左右以岩手县为最后解除，降为警报。同一天下午2点左右，警报也全部被解除。 据悉，在此次海啸中，鹿儿岛县奄美市一名100岁的女性听到海啸警报后逃生，摔倒后头部受伤，但没有生命危险。在高知县室户市、三重县沿岸，部分小型船舶被掀翻或沉入水中。三重县鸟取市约有500台牡蛎养殖筏流失，部分受损等财产损失。 15日和16日两天，日本举行了类似于韩国高考的“高考共同考试”。据悉，岩手县因海啸警报在部分地区停止高考，正在考虑对195名未能参加考试的人进行复试。 据美联社报道，15日在汤加发生的海底火山喷发场面，通过卫星照片也能捕捉到。照片上可以看到太平洋海上喷出巨大的蘑菇状气体和浓烟。据悉，火山爆发引起的轰鸣声在1700多公里之外的新西兰也能听到。新西兰总理杰辛达·阿登当天在记者会上表示：“火山灰柱形成为19公里的高度，未能向汤加派遣军队侦察机”，希望17日能够同时派遣侦察机、补给机、海军舰艇等。

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