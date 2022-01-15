仅铺上桌布就觉得食物更美味的理由. January. 15, 2022 07:44. by 李浩载记者 hoho@donga.com. 散步路上弥漫的花香、沾满泥土的雨香、街道上浓郁的咖啡香……在新型冠状病毒肺炎（COVID-19）疫情时代，我们好像失去了嗅觉。因为戴上了口罩，很难闻到味道。当然，我们仍然可以用眼睛观察，用耳朵倾听，但是无法完整地感受这世界。像最近这样，对人类来说五感显得非要重要的时期也是很少见的。 作者是英国牛津大学综合感觉研究所所长，整理了人类接受各种感觉的过程。因为以科学知识和实验为依据介绍日常生活中有用的知识，所以开始读书。作者告诉我们怎样改变周围环境才能更有效率地工作、更快乐地生活。 据他介绍，卧室最好不要安装电视或照明灯。2019年美国国立环境健康研究所在5年间对4.3万名35~74岁的人进行了研究，结果显示，暴露在人工照明下的人比不暴露在人工照明下的人体重平均重了5公斤。因为人工照明会妨碍人体的自然时钟，破坏平衡。作者指出，不仅是电视和照明，智能手机也会带来类似的结果。 就办公室的室内温度，男女职员之间想法不同的情况时有发生。散发热气的肌肉更多的男性平均感到22.1度舒适，但女性更喜欢比这更高的25.2度。此时，按照女性的意见提高温度，对于公司来说，可以成为合理的选择。据调查，温度在16~31摄氏度之间每上升1摄氏度时，女性的数学及口语平均分数就会比前一个温度上升1~2%，而男性则下降0.6%。 如果是生意不好的餐厅老板，建议铺上桌布。根据2020年在英国发表的研究结果，有桌布的桌子的客人比没有桌子的客人多吃了50%的西红柿汤。另外，在评价汤好吃的顾客人数方面，有桌布的桌子上吃的客人多出了10%。视觉上的美丽是引起食欲的结果。如果是晚餐中经常吵架的家人，那么在家里摆上圆形餐桌怎么样呢？因为比起在心理上给人带来不便的棱角分明的餐桌，坐在圆桌上的对话更舒服。 感觉对幸福也有很大的影响。例如，最近很多企业正在开发填补老人“感觉缺乏”的商品。一般来说，老人对视觉和听觉迟钝最痛苦，但实际上他们最需要的是感受他人皮肤的触觉。这就是着眼于拥抱时释放压力的“拥抱专家”登场的原因。 作者说，实际上缺乏感觉是新冠肺炎时代每个人都会经历的事情。仅凭满足视听的视频通话，无法满足人类想要拥有多种感觉的需求。作者介绍了可以补充感觉的最新机器，但似乎还不足以代替所有的感觉。只能等待摘下口罩在街上漫步，与新遇到的某人毫无顾忌地握手的日子早日到来。

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