防疫部门：“如确诊患者每天超过7000人，隔离时间将从10天缩短到7天”. January. 15, 2022 07:44. by 金素英记者、李智允记者 ksy@donga.com,asap@donga.com. 最早从下周开始，新冠疫情应对体系将发生巨大变化。随着传播力比德尔塔毒株强两三的奥密克戎毒株的扩散速度加快，从诊断检查到流行病学调查、隔离、治疗等全过程将有所不同。防疫部门提出的应对体系转换标准是“每天新增确诊患者7000人”或“奥密克戎毒株占比超过50%”。他们用问答的方式整理了即将适用的对应体系。 ——听说如果适用新的防疫体系，基因扩增（PCR）检查将受到限制？ “只有65岁以上、有呼吸道症状的人、密切接触者等有流行病学关联的人才能接受PCR检查。此外，只有在医疗机关接受迅速抗原检查或利用自我检查套装呈阳性，才能接受PCR检查。对于快速抗原检查费用的个人负担水平，当局正在进行讨论。快速抗原检查只需15∼30分钟就能得出检查结果，它比需要3∼6个小时的PCR检查速度更快，但准确度较低，存在一定的局限性。” ——我是未接种疫苗者。听说在使用防疫通行证（接种证明、阴性确认制）设施时，不仅可以出示PCR检测阴性结果，也可以出示快速抗原检测结果…… “是的。还决定承认24小时内发放的快速抗原检查阴性结果。但是，医疗机构只认可通过在鼻腔深处采集标本的方式进行的快速抗原检查。不承认普通人利用自我检查工具对鼻孔进行扫触后判定得出的阴性结果。” ——因为才61岁，现在还不是辉瑞的口服药物“帕克斯洛韦德”的用药对象。如果感染新冠，什么时候能吃上这种药? “如果转变为新的应对体系，帕克斯洛韦德的用药对象也将扩大。目前刚初期引进，数量不多，因此限制用药对象为65岁以上和免疫低下者等。今后，还会增加60岁以上、肥胖、糖尿病、癌症等基础疾病患者等人为对象。” ——听说今后社区医院也会对新冠患者进行诊疗。具体由哪些医院负责诊疗呢？会不会有稍有不慎感染传播给其他患者的危险呢? “以前保健福祉部为了安全诊疗有发热或呼吸道症状的患者，在全国指定了‘呼吸器官专门诊所’。目前，以耳鼻喉科为中心，全国约有650家医院被指定。政府的方针是，首先对新冠患者进行诊疗。因为可以分离出入路线，而且具备负压设施，所以进一步传播的危险很低。另外，从长远来看，也将考虑内科和少儿青少年科等部门也进行新冠诊疗的方法。” ——听说确诊患者的隔离时间和流行病学调查过程也会简化…… “是的。确诊患者的隔离时间将从现有的10天缩短到7天。流行病学调查也将简化。特别是，以前保健所进行的基础流行病学调查将改为确诊患者亲自进行的方式。确诊患者将自己的个人资料、症状、接触者信息等输入到网上，发给保健所。”

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