美国对朝鲜实施“导弹制裁”第二天，朝鲜以“发射导弹”相回应. January. 15, 2022 07:45. by 尹相虎, 申晋宇 ysh1005@donga.com,niceshin@donga.com. 朝鲜14日在慈江道一带再次向东部海域发射了疑似弹道导弹的发射体。距离朝鲜国防委员长金正恩11日在现场参观，朝鲜在该地区最终试射最高达到音速10倍左右的高超音速导弹后三天之后，朝鲜再次进行了导弹挑衅。有分析认为，这是对美国的警告，要以“强对强”对抗美国总统拜登首次对朝鲜导弹采取制裁，同时也是为今后更高强度的挑衅积攒名分。 据韩国军方透露，当天下午2时45分左右，朝鲜在慈江道一带向东部海域方向发射了两枚疑似弹道导弹的发射体。 此前，朝鲜在5日和11日在慈江道一带向东海发射了高超音速导弹。进入新年后不到半个月，朝鲜就在同一地区进行了三次导弹“连锁挑衅”。日本防卫省和海上保安厅也在当天下午2点55分左右表示“朝鲜发射了疑似弹道导弹的发射体”，并向半岛东部海域、东中国海、北太平洋一带的船舶下达了警戒令。 韩国军方消息人士表示：“包括前两次发射在内，主要在上午进行的挑衅在白天进行，这可能是为了明确显示导弹种类，展示武力。” 此次挑衅是在拜登政府发表对朝鲜制裁的抨击声明后，时隔半天再次进行的。当天上午，朝鲜外务省发言人在朝中社发表的谈话中表示：“美国把我们的正当活动拉到联合国安理会进行谴责，结果甚至发动了单独制裁，故意激化了局势，”“我们不得不做出更加强烈而明确的反应。”

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