韩国僵尸在纽约起飞…再次挑战UFC冠军. January. 13, 2022 07:48. by 金培中 wanted@donga.com. 活跃在世界顶级综合格斗团体UFC的“韩国僵尸”郑赞成（35岁）再一次获得了挑战世界冠军的机会。 专门采访UFC的ESPN记者阿里尔•赫尔瓦尼12日在自己的推特上说：“在4月9日（当地时间）举行的UFC 273上，郑赞成和冠军亚历山大•沃克诺夫斯基（34岁•澳大利亚）将争夺冠军头衔。”UFC 273将在美国纽约布鲁克林巴克莱中心举行。 沃克诺夫斯基原计划在3月6日在美国内华达州拉斯维加斯举行的UFC 272上与马克斯•霍洛威（31岁•美国•次轻量级第一名）进行冠军争夺战。但是，由于霍洛威的受伤，对战无果而终。物色替代者的沃尔克诺夫斯基8日在自己的Instagram（照片墙）上留言称“韩国僵尸，来一决高下吧”，同一天郑赞成也在自己的照片墙上收藏了这篇文章，并留言称“乐意之至”，气氛非常浓厚。 郑赞成自2011年进入UFC舞台后，一直展现出顶级水平，2013年8月与当时的冠军得主若泽•阿杜（36岁•巴西）进行了生涯第一次冠军赛。郑赞成是第一个站上冠军赛舞台的韩国人。虽然像“僵尸”一样顽强地与阿杜搏斗，但他在第四轮过程中右肩受伤，被绊住了前进的脚步。 虽然是代打锦标赛的机会，但是因为日程被推迟，作为郑赞成来说准备得比较充裕。去年6月，郑赞成与丹•伊格尔（31岁•美国•次轻量级第9位）进行了对战（判定胜），在比赛中途因肩部受伤一直致力于康复。从去年12月开始他进行了拳击训练。12日，郑赞成在自己的照片墙上信誓旦旦地表示：“祝贺问候等赢了再说也不迟。”

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