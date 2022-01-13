食药处指定“神仙水”原料GBL为毒品类. January. 13, 2022 07:50. by 朴相俊记者 speakup@donga.com. 韩国食品医药品安全处（食药处）预告说，将把被称为“约会迷奸药”的γ-羟基丁酸（GHB•俗称“神仙水”）的原料γ-丁内酯（GBL）新指定为临时毒品类。 食药处12日将GBL指定为第1类临时毒品类,并表示：“GBL在体内迅速转换成神仙水，让人出现意识丧失、呼吸抑制等症状，特别是被恶意利用在性犯罪中，因此很有可能被误用和滥用。”本报去年11月首次指出，GBL在体内被转换成“神仙水”，效果比神仙水更大，但由于没有被指定为毒品类，所以即使用于性犯罪，也不能根据《毒品类管理法》进行处罚。此后，食药处作为后续对策，开始临时将其指定为毒品类。 据此，进出口、制造、买卖、中介、收受GBL时，可以根据《毒品类管理法》，处以无期徒刑或5年以上有期徒刑。之前只登记为神仙水的原料物质的GBL只有在使用其制造神仙水的情况下才能进行处罚，如果给人类喂食GBL，即使产生同样的效果，也不能进行处罚。美国、英国、德国对将GBL用于人类的情况进行处罚。食药处计划在3年内将GBL指定为临时毒品类后，讨论是否根据《毒品类管理法施行令》正式指定为毒品类。 但是GBL在工业现场用于洗涤油漆等，因此食药处对工业用GBL设立特殊规定。食药处表示：“GBL是电子产品制造时溶剂、工业用树脂原料等拥有多种用途的物质，因此用于工业用途时不属于临时毒品类。”

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