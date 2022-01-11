去年外国人直接投资增加42%，达到35万亿韩元，创历史新高. January. 11, 2022 08:12. by 具特敎 kootg@donga.com. 据统计，去年在韩国进行的外国人直接投资（FDI）规模为295亿美元（约35.39万亿韩元）。这是政府自1962年制定相关统计以来58年来的最大规模。 过去以大规模制造业为主的海外投资的重心迅速向信息技术（IT）等新产业转移。 据产业通商资源部10日透露，去年的FDI（295.1亿美元•申报额为准）规模比前一年增加了42.3%。 按行业分类，服务业投资235.7亿美元，比一年前增加了64.2%。信息通信（317.2%）、流通（139.1%）、事业支援、租赁（833.0%）等方面也有所增加。 特别是信息通信在整个FDI中所占的比重从2020年的12%增加到去年的30%，涨势明显。因为随着新型冠状病毒肺炎（COVID-19）疫情的扩散，非面对面平台服务发达，以IT为基础的创业变得活跃，该领域的投资也随之增加。在配送应用程序（APP）、元宇宙、（互联网）金融科技等方面也进行了大量投资。 未来汽车、生物技术、信息通信技术（ICT）等新产业投资为134.4亿美元，比前一年增加了59.6%。这是受在韩国增设数据中心或建立IT基础物流中心等第四次产业革命相关投资增加的影响。相反，制造业FDI为50亿美元，比前一年减少了16.2%。半导体制造业（81.8%）虽然有所增加，但纤维•纺织•服装（-97.4%）、食品（-42.3%）领域有所减少。 FDI申报额在2018年达到269.9亿美元的最高值后，2019年（233.3亿美元）、2020年（207.5亿美元）连续两年减少。

한국어