为什么不能阻止大型仓库火灾和消防员殉职、翻版惨案?. January. 08, 2022 07:54. . 京畿道平泽市青北邑冷冻物流仓库新建工地5日晚11时40分左右发生火灾，导致3名消防员殉职。这是自2001年首尔市西大门区弘济洞火灾现场建筑物倒塌导致6名消防员殉职后，21年来第一次有超过3人同时捐躯。 大型物流仓库火灾很容易造成人员伤亡。2020年4月，利川市暮加面物流中心新建工地发生火灾，导致38人死亡，10人受伤。同年7月，龙仁市处仁区物流中心发生火灾，造成5人死亡、8人受伤。去年6月发生的电子商务企业酷邦（Coupang）的利川市德坪物流中心发生火灾，此次火灾中没有发生工人伤亡，是不幸中的万幸。但是Coupang德坪物流中心发生火灾时，有1名消防员牺牲。和当时一样，此次火灾也是扑灭大火之后，消防员进入内部，结果火势再次扩散，最终导致了事故的发生。翻版事故时隔半年再次发生，意味着消防指挥也存在缺陷。 发生火灾的地方是电子商务企业科利市场签订租赁合同后计划使用的地方。随着网上购物的急速发展，大城市附近的物流中心正在迅速增加。物流中心易发生火灾。因为这里不是人住的地方，所以主要用“三夹板”等不耐火的材料建造。火灾时消防也很脆弱。因为不用设置居住用设施必须具备的防火墙。再加上物流仓库是一处一旦着火就成为昏天黑地的巨大的内部空间，消防员在灭火时很容易被孤立。急需制定有效应对物流仓库火灾的消防装备和操作指南。 此次发生事故的施工现场曾在2020年12月发生过坠落事故。当时在5层高度进行钢筋组装工作的5名工人坠落，3人死亡，2人受伤。在这起事故后，政府对该现场进行了特别监督，这次却发生了火灾事故。应该确认政府的安全措施是否存在不足之处。

한국어