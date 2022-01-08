朝鲜发射两天之后，美日称“共同应对朝中俄高超音速导弹”. January. 08, 2022 07:57. by 纽约=常驻记者柳在东、东京=常驻记者 朴亨俊 lovesong@donga.com,jarrett@donga.com. 美国和日本在当地时间6日举行的外长和防长（2+2）会谈中，就共同研究应对朝鲜、中国、俄罗斯的高超音速导弹达成了协议。在朝鲜试射高超音速导弹两天后，美日决定共同应对朝鲜以及具备实战部署高超音速导弹能力的中国和俄罗斯的威胁。有评价认为，美日之间的密切勾连水平有了进一步提高。 联合国安理会应美国、英国、法国等国的要求，计划于10日召开会议讨论朝鲜发射导弹问题。相反，韩国对于朝鲜宣称“成功发射高超音速导弹”主张没有发表正式立场，因此有人指出，这显现韩美在应对朝核问题上存在分歧。 ○ 美日共同应对中俄高超音速导弹 美日两国部长在会谈结束后发表的联合声明中对朝鲜、中国、俄罗斯等国大规模发展核武器、弹道、巡航导弹、高超音速导弹等新型武器系统表示担忧，并表示：“为应对高超音速技术，双方同意进行着眼于未来合作的共同研究。”美国国务卿安东尼·布林肯、国防部长劳埃德·奥斯汀和日本外相林芳正、防卫大臣岸信夫出席了会谈。 布林肯在会谈前表示：“从应对高超音速导弹威胁到提高宇宙基础能力，美日将签署研究开发协定，使（两国）科学家、工程师们更容易就新的防卫相关问题进行合作。”他在谈到中国台湾、南海紧张局势加剧和俄罗斯对乌克兰的主权威胁后，提到了朝鲜的核武器、导弹开发，并强调：“为了应对这种不断进化的威胁，我们同盟不仅要强化拥有的工具，还要开发新的工具。”也就是说，以朝鲜发射高超音速导弹为契机，美日为应对朝鲜、中国、俄罗斯的安全威胁，将以新的方式进行合作。俄罗斯高超音速导弹“先锋”的最高速度达到20马赫，中国的“东风-17”超过10马赫。 美日还在共同声明中表示：“日本通过战略修正过程，表明了研究包括对抗导弹威胁的能力在内的国家防卫所需的多种选择地的决心”，“美日强调有必要通过这一过程紧密团结。”《朝日新闻》就此解读称，此举表明了日本考虑“拥有攻击敌方基地的能力”的意向。 ○ “对朝鲜开发核导表示强烈忧虑” 美日两国在声明中表示，“对朝鲜不断发展的核武器和导弹开发活动表示强烈忧虑”，敦促朝鲜遵守联合国安理会对朝制裁决议。布林肯当天在会谈前表示，“北韩的非法核和导弹计划成为持续的威胁。我们本周通过最近一次发射再次看到了这一点”，箭头直指朝鲜的超高音速导弹发射。 法新社等媒体报道说，联合国安理会将于10日就朝鲜发射导弹举行闭门会议。消息人士称，此次会议是应美国、法国、英国、阿尔巴尼亚、爱尔兰的请求召开的。但是，在当天的会议上能否得出联明声明等具体结论还是未知数。联合国安理会去年9月和10月也曾因朝鲜发射导弹召集会议，但由于中国、俄罗斯等常任理事国的反对，未能发表联合声明。

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