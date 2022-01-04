强调“团结选举”的文在寅应保持中立. January. 04, 2022 07:51. . 文在寅总统昨天在新年贺词中就3月9日大选表示：“这是左右国家未来的选举”，“希望这不是敌对、憎恶和分裂，而是承载国民希望的团结的选举。”虽然希望此次大选能成为走向未来的团结平台，但文在寅总统的话听起来空洞无物，是因为现实情况是，对于政权更迭还是延长政权等，国民舆论大相径庭。这很大程度上是因为，在执政期间，相比未来和团结等正能量，过去、分帮结派等负能量更加猖獗。 文在寅总统在大选之年、最后的新年贺词中没有表明“严守大选中立”的意志，这一点也令人遗憾。虽然不能否定执政势力希望再次建立政权本身，但是不能成为超越法律和常识的行动。历届政权为了不卷入不公平争议和官权选举争议，都表现出了谨慎的态度。现政权似乎想明目张胆地动用各种政策手段。 政府和执政党为了减少房价暴涨带来的综合房地产税、财产税等税金负担，决定讨论征收拥有税时一家一房者适用一年前公示价格的方案，这就是一个极端的例子。决定第一季度冻结电费和燃气费，在大选后提高电费，这也不能不说是让人看穿的小伎俩。另外，政府还决定先向55万家个体户和小商贩发放500万韩元的损失赔偿金，然后在选举前的1月底再进行事后清算。 让执政党重要议员担任法务部长和行政安全部长等主管选举的长官，也令人难以接受。这在历届政权中是没有先例可援的。包括两位部长在内，文化体育观光部长黄喜等在内，现任议员部长多达6名。法务部长朴范界虽然表明了严肃应对选举违法行为的方针，但自己却经常在德意志汽车股价操纵疑惑事件等有关国民力量党总统候选人尹锡烈家属的调查和共同民主党总统候选人李在明牵涉的大庄洞的调查等过程中，发表带有指向性的偏颇言论。 选举管理委员会以涉嫌帮助执政党开发竞选公约为由，委托检察机关调查两名政府部门次官后，文在寅总统曾指示：“青瓦台和政府要彻底保持政治中立。”如果不想让它成为一句空谈，文在寅总统首先必须坚定严正的中立意志。尽快辞退两名主管大选的部长、让次官代理部长，将是展现最起码中立意志的第一步。

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