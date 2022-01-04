国王和百姓的现实认识. January. 04, 2022 07:52. . 壬辰倭乱当时，宣祖抛弃首尔，蒙受风尘（特指君主因战乱逃亡在外），全国的百姓都受到了冲击。虽然很难找到准确的统计，但士大夫中似乎也有不少人谴责宣祖的行为。 那么当时对宣祖的评价如何呢？曾是士大夫的吴希文反问道：“宣祖是没有犯下大错辛勤做事的国王，为什么会发生这样的灾难呢？”这难道只是他一个人的想法吗？ 有宣祖给百姓的诏书。看似充满了激烈的自我反省和谢罪，但事实并非如此。反而责怪百姓。当然，承认一些小错误。但是，他却更加严厉地训斥。类似“外敌进来席卷疆土，不战斗就躲起来逃跑，这像话吗？”这种。 当时宣祖是否有曾想过“百姓不去战斗，是不是因为民心背离了？”但是这样判断民心背离的理由。近来修筑城堡，加强军事训练，老百姓感到恼火和辛苦。但是，这是应对战争所没有办法的事情。日本真的一直在侵略韩国，政府非常理直气壮。我们有哪里做得不对吗？所以，反省你们的卑鄙行为，出来战斗吧。 我们要听听老百姓的想法。但由于没有记录，所以无法知道。我们所知道的事实是，即使在战争期间也没有出现巨大的民心背离或对这种主张的物理反抗。 真让人好奇。难道是良心不足吗？难道是知识不足吗？但是仔细想想，现在也没有什么不同。一提到壬辰倭乱，就会做出“只要改变一两种制度，就能轻松取胜”等不负责任的诊断，或者通过猎巫来解决。难不成是我们赢了。他们执着于“我们更强大”等精神安慰。 虽然新年伊始不愿意说这样的话，但翻过山才能见到新土地。厚颜无耻的权力、不负责任的知性、煽动和被煽动的人们…希望2022年能成为打破这一恶循环的一年。历史学家

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