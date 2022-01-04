雄队-勋队“来较量一场”…韩国职业篮球全明星赛名单确定. January. 04, 2022 07:54. by 金培中 wanted@donga.com. 16日，在大邱室内体育馆举行的职业篮球全明星赛上，将展开对决的“许雄队”和“许勋队”球员名单已确定。 3日，KBL公布了在此前进行的全明星球迷投票中占据第1、2位的两队队长许雄（DB队）、许勋（KT队）最近进行的全明星选人结果。许雄选择的球员组成许雄队，许勋选中的球员则组成许勋队。 许雄队的全明星球员有许雄的俱乐部队友金钟圭、朴赞喜（以上DB）以及金善亨（SK）、罗健儿（KCC）、金乐贤（韩国天然气公社）、边俊亨（KGC）、李大圣、李胜贤（以上Orion）、李冠熙（LG）、李元硕（三星）、李禹锡（现代摩比斯）。 与之相对应的许勋队则包括许勋的俱乐部队友梁洪锡、河允基（以上KT），金时来、林东燮（以上三星）、李正铉（KCC）、李在道（LG）、崔俊龙（SK）、李大宪（韩国燃气公社）、徐明镇（现代摩比斯）、文成坤（KGC）、李政炫（Orion）。 过去以所属球队或年龄分组进行的全明星赛，以2017~2018赛季为起点，由球迷投票前两名选手组成自己希望构建的球队，与所属球队无关。这次兄弟俩首次登上球迷投票第1、2位，将在全明星赛上展开兄弟间的自尊心对决。

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