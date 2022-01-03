相互依存. January. 03, 2022 07:51. . “我们每个人有时都以非常亲密的方式相互依存。为什么依存会如此不便，或许是因为要求亲密性。（中略）但是脆弱性中潜藏着新的存在方式和支援及沟通方式，即贯穿能力和物种差异赋予意义的新方式。”—出自苏娜乌拉•泰勒《拉行李的野兽》中 依赖某人往往会感到可怕。因为脆弱、依赖的对象很容易受到剥削。泰勒说，在不公平的相互作用下，“依存”一词有助于将父权、奴隶制度、残疾压迫正当化，继续压榨剥削。因此，比起脆弱、依赖，我们更希望强大、独立。 我观察在中国山脚下往来于森林和柏油马路之间生活的野生叶猴。在人类开发后所剩无几的森林里，叶猴能吃的所剩无几。在“不要喂食野生动物”的牌子前，人们拿着面包和酸奶瓶给叶猴，并拍摄上传到社交网络服务（SNS）的视频。如果说泰勒谈到了剥削被家畜化动物的人类，那么我看到了破坏野生动物栖息地，妨碍它们生活的人类。这些长着亮泽的黑鬃毛的美丽叶猴在遭到破坏的栖息地边缘非常脆弱。 人们认为喂养野生动物可以帮助它们，但在生态界，叶猴会吃植物，起到传播种子的作用。眼前依赖人类的脆弱动物其实是人类作为地球的一员所依赖的存在。不光是叶猴，所有的动物都是如此。要想建立正常的关系，就要了解和尊重动物们所需要的东西。当你试图理解那些和我们联系在一起的存在者们所需要的东西时，依存才是美丽的。

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