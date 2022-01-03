3日起防疫通行证将适用有效期…从10日起违反者将被罚款. January. 03, 2022 07:51. by 李智云记者•金素英记者 easy@donga.com,ksy@donga.com. 从3日开始，防疫通行证（接种证明•阴性确认制）将适用“有效期”。过了有效期的人将不得进入需要防疫通行证的设施。有效期为，从接种新型冠状病毒肺炎（COVID-19）疫苗第2次（杨森疫苗为第1次）接种之日起的180天内。以3日为准，去年7月6日或之前接种了第2次疫苗后，未接种第3次疫苗的情况就属于这种情况。据推算，约有45万人。经过一周的引导，从10日开始，违反者将被处以罚款和行政处罚。 防疫通行证到期者一旦接种了第3次疫苗，从那天起将再次生效。与第2次接种不同，第3次接种没有“接种后必须经过2周”的标准。未接种疫苗的新冠病毒痊愈者，在解除隔离后只适用180天的防疫通行证。在那期间内完成第二次接种才能维持效力。新冠病毒突破感染者和青少年防疫通行证对象无需接种3次疫苗。 要想认证第三次接种，必须在智能手机接种证明应用程序（app）上进行更新。只要在COOV、NAVER、Kakao等按下“上传接种信息（更新）”按钮就可以了。多重利用设施运营者也必须进行“QR确认程序”首页上出现的更新。 部分人反对防疫通行证的声音也在持续。医生和普通市民等1000多人于上月31日向首尔行政法院提起诉讼，要求中断防疫通行证运营。他们主张：“防疫通行证是对未接种疫苗人群的歧视，也是侵犯基本权利的行为。” 另外，据疾病管理厅2日透露，以当天0时为准，国内新冠病毒奥密克戎（Omicron）变异毒株感染者达1207人。有分析认为，由于社区感染者（605人）多于海外输入确诊患者（602人），因此，国内扩散已全面展开。 奥密克戎变异毒株的传播速度比目前占优势的德尔塔还要快。奥密克戎在出现首例确诊病例（去年12月1日）后31天后的1日，累计确诊病例1114例，首次超过1000例。而德尔塔变异毒株从出现首例确诊患者到出现第1000例感染者为止，达78天，考虑到这一点，奥密克戎变异毒株的传播速度要快2.5倍左右。 专家们认为，本月内奥密克戎变异毒株将超过德尔塔变异毒株，占据优势。特别是，有观测认为，据悉，疫苗对奥密克戎变异毒株的预防效果会下降，因此，即使第3次接种率上升，也很难避免确诊患者的增加。高丽大学九老医院感染内科教授金宇柱预测说：“即使维持目前的保持社交距离等级，本月末一天确诊患者或将达到1万人。形势较为严峻。”

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