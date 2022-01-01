“高三学生也能竞选议员和市长”……选举法修正案获得通过. January. 01, 2022 07:41. by 朴訓祥 tigermask@donga.com. 从今年3月与大选一起进行的再、补选和6月地方选举开始，可以参加竞选的年龄将从现行25周岁降低至18周岁。这是自1948年韩国政府成立后，73年以来首次下调被选举权年龄。 国会31日上午召开全体会议，以204票赞成、12票反对、10票弃权通过了包括将被选举权者年龄降低到18周岁的公职选举法修正案。根据修正案，以选举日为准，生日过后的18周岁高中三年级学生也可以参加国会议员选举或地方选举。修订案在去年12月28日国会政治改革特别委员会小委员会、全体会议和30日法制司法委员会接连通过。朝野两党为了获得今年大选的选票展开了竞争。但是，与国会议员、地方选举等不同，只有40周岁以上的人才能参加总统竞选的被选举权年龄标准没有改变。 在当天的全体会议上，还表决通过了将9月成立、31日结束的“媒体制度改善特别委员会”活动期间延长至今年5月29日的活动期限延长案。因此，预计国会将继续讨论媒体仲裁及受害救济等相关法律（媒体仲裁法）修正案等媒体法相关法案。 此外，当天的会议还通过了“交通弱者移动便利增进法”修正案，以及将音乐剧作为演出产业一个领域予以独立明示的演出法修正案等。

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