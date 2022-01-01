美国学者：“韩国越接近美国，中国越会进行报复……这是韩国必须付出的代价”. January. 01, 2022 07:42. by 华盛顿=常驻记者文炳基 weappon@donga.com. “韩国越接近美国，中国就越会对韩国进行报复。虽然令人难过，但这是韩国必须付出的代价。” 国际政治学界领域的代表性学者、美国芝加哥大学客座教授约翰·米尔斯海默（75岁，照片）最近在接受《东亚日报》的新年采访时，就美中矛盾强调：“中国越是强大，韩国的安全威胁就越大”，“无论谁当选（韩国）总统，韩国和美国将建立什么样的关系，才是最重要的问题。”也就是说，中国国家主席习近平连任三届，巩固长期执政体制，中国在试图超越美国成为霸权国家的过程中，对韩国的压力将进一步加大。最具影响力的现实主义理论家米尔斯海默被认为是预测中美霸权竞争最准确的人物。 米尔斯海默展望：“世界正在进入‘第二次冷战’”，“中国很快就会和美国拥有同等的力量，如果今后30年继续保持经济增长，中国将成为超越美国最强的国家。”他还预测：“我认为，美中很有可能在15年内就台湾问题展开战争。” 特别是，米尔斯海默就韩国的所谓“安美经中（安保是美国，经济是中国）”外交强调：“韩国不专注于韩美同盟，将是‘糊涂至极’。”从“萨德”事态中可以看出，中国的威胁越大，韩国只能选择与美国进行安保合作生存。他建议：“如果韩国和日本紧密合作，就能更好地应对中国的威胁。”

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