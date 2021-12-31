美国陆军投入“隧道探测”机器人，实施地下坑道探测试验. December. 31, 2021 07:53. by 尹相虎 ysh1005@donga.com. 据确认，美国陆军本月初实施了将韩美国防研究机构正在共同开发的“自主探测隧道机器人”投入到假想敌国地道进行搜索侦察的测试。虽然没有提到假想敌国的名称，但有分析认为，这可能是针对将核、生化武器和指挥设施等大量藏匿在地道里的朝鲜。 美国陆军29日表示，当地时间本月2日在密苏里州训练场进行了将装有各种探测传感器的自主探测隧道机器人投入地道的“演示”，同时还公开了美国战斗人员在履带或四足步行自动行进机器人的带领下进入地道，对内部进行搜索和侦察的照片。 美国陆军解释说，这些机器人可以自行绘制坑道内部的三维地图，避开障碍物移动，通过核、生化作用剂探测传感器掌握大规模杀伤性武器的存在，并实时进行报告。美国陆军表示，美国国防部下属的国防威胁降低局和韩国国防科学研究所从2019年开始共同开发该机器人系统。 美国陆军有关人士表示：“敌人为了保护兵力和武器装备以及隐秘移动，正在越来越多地使用隧道和地下设施”，“自动行驶机器人系统将为保护被投入到这种战场环境的我军、提供战术优势作出自己的贡献。”他还说：“今后的最终目标是，让自主探测隧道机器人系统代替战斗人员在洞穴和城市地下设施等地完美完成搜索任务。” 韩国军方内外很多人分析说，韩美军方当局为了在发生战争时清除朝鲜在全境地下坑道内隐蔽的核、生化武器储藏所和指挥部设施等，将自动驾驶机器人实现战斗力化。驻韩美军从2017年开始在美国本土和韩国定期进行占领朝鲜军队地道的演习。军方消息人士表示：“在停战线附近等朝鲜各地密集建设的地道进行搜索侦查时，自动行驶机器人等尖端设备的利用率必然会提高。”

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