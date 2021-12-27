企业称“明年的目标是撑下去”. December. 27, 2021 08:40. by / /. 一项调查结果显示，虽然距离新年只剩下5天，但30人以上的国内企业的三分之一连明年的经营计划都没有确定。韩国经营者总协会的问卷调查结果显示，好不容易制定计划的其余企业中，53.5%的企业制定了“维持现状”，22.9%的企业制定了“紧缩经营”的经营目标。也就是说，四分之三的企业的新年目标是，不让情况比今年恶化，或者即使缩小规模也要坚持。如果企业人的心理如此冰冻，很难期待投资和雇用出现明显的增长。 企业对明年的展望如此暗淡的原因是，由于新变异毒株的出现，很难预测新冠疫情会持续多久，而且因全球供应链冲击等原因，原材料价格暴涨，再加上工人的工资上调要求也越来越严重。政府虽然自豪地说“在发达国家中复苏速度最快”，但企业认为，今年4.0%的增长率只是去年-0.9%负增长的反弹。 而且，明年1月韩国银行上调基准利率，美联储最早将于3月上调利率等不利因素也将出现。如果过剩的流动性减少，房地产、股票等资产价格下降，消费心理就会迅速冷却。在韩国，连同二三十岁群体也通过“拼命投资”“举债投资”贷款购买公寓和股票，因利息负担暴涨，家庭可支配收入将更快减少。 要想克服这种状况，政府和政界应该通过破格放宽限制，向企业提供增加投资和雇用的强有力的诱因。但是，政府却强行实施即使在工作场所发生意外事故，也要对首席执行官进行刑事处罚的《重大灾害法》，使中小企业的心理极度萎缩。挂念劳动界选票的共同民主党总统候选人李在明和国民力量党总统候选人尹锡悦，赞成实施劳动理事制和免除劳动时间制，前者同意工人代表参与公共机构理事会干预经营，后者承认工会专职人员的活动时间为工作时间。这两个制度都是企业家最担心扩散到民间企业的制度。 由于经营环境面临中美两国日益激化的对立局面和全球供应链重组等剧变，就连韩国代表性企业总裁也表示：“亲眼目睹冷酷的现实，心情非常沉重。”政府和朝野政党总统候选人不要光在嘴上说民生、改善就业，要是应认真倾听创造工作岗位、支付工资的企业人士害怕新年的原因。

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