专栏：成为一个稍微温柔一点的人. December. 27, 2021 08:40. . “如果要想在这个世界上生存，你必须会做三件事。去爱有限的生命，去珍惜它。要知道，你自己的生命便依赖于此。而当到了该放手的时候，就让它去吧。—出自玛丽•奥利弗的《在黑水林中》 今年6月，我被灰喜鹊打到后脑勺。那是我第二次被它打中，并不是第一次。去年我也被灰喜鹊打到了后脑勺。那时候我甚至都不知道那是灰喜鹊。当时我在小区附近走，想着会不会是有人在背后狠狠地打了我一下？回头一看，谁也没有。这时我看见一只鸟飞得远远的。今年电梯上贴了“小心灰喜鹊的攻击”的提示语，这才知道打我后脑勺的家伙就是灰喜鹊。我想今年绝对不会再被它打到。可是这想法还没过两天我就第二次被灰喜鹊打到。 搜索后发现像我这样被攻击的人不止一两个。据说之所以灰喜鹊会攻击是因为附近有蛋或孵出的幼鸟。知道了这个事实之后，感觉对灰喜鹊发火有点不好意思了。感觉自己就像一个小气的人。灰喜鹊尾巴的蓝色为什么那么漂亮。见其尾巴亦难怒。几个星期前，我散步时，看到柿子树上挂着的每一个柿子都被鸟儿挖空吃掉了。哎呀。小家伙们吃饱了吧。就这样喃喃自语着，突然想到，既然如此，希望打我后脑勺的灰喜鹊能吃到就好了。不，当时我想，要是鸟巢里的雏鸟长大后吃的就更好了。 在睡前读一、两章玛丽•奥利弗的诗集《大雁》。那么即使是很短暂的一段时间，我也能去到一个我去不到的地方，成为一个稍微温柔一点的人，再回来。这样我就会想，今年发生在我身上的事情中，被灰喜鹊暗算是最让我开心的一件。

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